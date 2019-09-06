https://static.news.ru/photo/2ac2f140-58d9-11e9-897f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Правила получения водительских удостоверений разных категорий будут изменены. Соответствующие поправки в закон «О безопасности движения», разработало Министерство внутренних дел России.

В частности, ведомство предлагает допускать за руль водителей грузового и пассажирского транспорта только при наличии стажа управления транспортом категории В.

Кроме того, минимальный возраст для получения прав категории D будет повышен до 24 лет. При этом на категорию С можно будет рассчитывать по достижению 21 года. Тяжёлым мотоциклом можно будет управлять с 20 лет, имея уже при этом двухлетний опыт управления легким мотоциклом. Для этих целей будет создана категория А2.

Уточняется также, что обменять иностранные национальные водительские удостоверения по этим категориям можно будет только после прохождения профессионального обучения и сдачи экзаменов. При этом по истечении шести месяцев с даты получения вида на жительство или российского паспорта иностранные права будут признаваться недействительными, сообщает РИА Новости.

Получить права на управление легковушкой с тяжелым прицепом водителям категорий СЕ и DE можно будет без экзаменов.

Ранее News.ru писал о том, что зампред комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Владимир Афонский предложил в 25 раз увеличить количество часов, которое отведено на изучение правил дорожного движения в школах. Парламентарий считает, что количество учебных часов должно доходить до 50 ежегодно. Сложность изучаемого материала при этом должна расти — от правил поведения пешехода до правовых вопросов отношений с ГИБДД.