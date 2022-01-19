Россиян предупредили об аномальной погоде

Погода в России в ближайшие дни будет аномально тёплой. Она превысит показатели нормы практически по всей территории страны, кроме Чукотки. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, самым значительным окажется потепление в Сибири, где температурный фон превысит норму на 8–16 градусов.

Также аномально тепло окажется и в Москве. Правда, всего на 4–5 градусов выше нормы. К стандартным для январям показателям погода вернётся к 23 января.

По данным Гидрометцентра, днём 20 января в столичном регионе температура воздуха составит от минус 4 до минус 2 градусов. В следующие два дня станет несколько холоднее — до 6–8 градусов со знаком минус. 23 января ожидается уже минус 9 градусов, а 24 января — минус 11.

Ранее Вильфанд сообщил, что вторая половина зимы не будет отличаться от первой. Она будет характеризоваться чередованием тёплых и холодных аномалий из-за смены воздушных потоков.