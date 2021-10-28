Россиян предупредили об активизации кибермошенников в нерабочие дни

Эксперты Роскачества предупредили о рисках, ожидающих россиян во время нерабочих дней. Они могут стать жертвами мошенников, рассылающих письма о якобы полагающихся выплатах или других инициативах правительства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

В Роскачестве не исключили , что в период нерабочих дней мошенники вновь будут эксплуатировать «ковидную тему» и имитировать послания об инициативах правительства или маскировать фишинговые письма под важные новости. Поэтому россиянам рекомендуется не переходить по ссылкам из незнакомых писем и не устанавливать неизвестные приложения.

Кроме того, эксперты рекомендовали обращать внимание на почтовые рассылки, в которых обещают большие скидки в онлайн-магазинах, предлагают поучаствовать в беспроигрышной лотерее или специальной акции с дополнительными бонусами и баллами. Такие письма могут быть замаскированы под сообщения из магазинов, где уже совершались покупки. Чтобы не стать жертвами мошенников, предлагается искать предложения на оригинальном сайте, использовать при покупках в Интернете отдельную виртуальную карту и иметь активный антивирус как на компьютере, так и на смартфоне.

Ранее эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана Виталий Вехов рассказал, что мошенники в Интернете часто сами ищут своих жертв, поэтому нужно быть крайне осторожным при общении с незнакомцами. По его словам, проявлять бдительность стоит даже при посещении портала госуслуг и с осторожностью подходить к вводу личных данных в кабинетах на официальных сайтах известных компаний. А при регистрации аккаунта на любых ресурсах лучше указывать дополнительный номер телефона.