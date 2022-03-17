Россиян предупредили о звонках мошенников из-за «дефицита лекарств»

Министерство здравоохранения России предупредило россиян о звонках мошенников, которые от имени ведомства звонят гражданам и советуют закупиться медикаментами впрок. Как сообщило министерство в своём Telegram-канале, злоумышленники таким способом пытаются вызвать панические настроения и искусственный ажиотаж на рынке лекарств.

Ситуация с лекарственным обеспечением стабильна, российские и иностранные фармпроизводители продолжают поставки препаратов в необходимых объёмах, — пояснили в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что Минздрав контролирует лекарственное обеспечение и с этими звонками не связан.

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский объяснил, что дефицит лекарств в российских аптеках вызван неожиданным спросом на них. По его мнению, эта нехватка лишь временная, препараты вернутся на полки. Саверский напомнил, что никакая из фармацевтических компаний не делала заявлений, что они прекращают поставки своих медикаментов или сырья.

Ранее в Минпромторге сообщили, что запасов жизненно необходимых и важнейших лекарств и сырья для них в России хватит на срок до года. В ведомстве подчеркнули, что ведётся работа по поиску альтернативных логистических операторов и новых коридоров поставок.