Россиян предупредили о подорожании свадеб этим летом Mash: подорожание свадеб в России этим летом составит до 50%

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Жителей России ожидает подорожание свадеб этим летом, в среднем их организация станет дороже на 30%, сообщает Telegram-канал Mash. При этом в отдельных случаях стоимость таких мероприятий подскочит на 50% по сравнению с предыдущим годом.

Как отметил канал, такая тенденция обусловлена тем, что россияне перестали планировать свадьбы заранее. Граждане также перестали приглашать на них всех родственников и друзей ради экономии денег. Если раньше на традиционную свадьбу с бронированием даты заранее можно было потратить около миллиона рублей, то сейчас церемония бракосочетания «только с близкими» стоит порядка 1,3–1,5 млн рублей.

Организаторы торжеств обратили внимание, что в последнее время россияне начали играть свадьбы спонтаннее. Все больше граждан хотят устроить торжество в максимально короткие сроки. Это напрямую отразилось на ценах.

Ранее СМИ сообщали, что в России могут подорожать авиабилеты, рост цен ожидается на уровне 5–7%. Это обусловлено новыми требованиями Росавиации и Ространснадзора высаживать людей при духоте в самолетах. Из-за них перевозчики столкнутся с незапланированными тратами, и авиакомпании захотят перекинуть их на плечи пассажиров.