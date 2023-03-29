Россиян предупредили о зависимости от плохих новостей Психолог Сулим предупредила о возникновении зависимости от плохих новостей

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Негативные новости могут вызывать у людей зависимость, предупредила россиян кандидат психологических наук Софья Сулим. Специалист рассказала РИАМО, что человек не замечает момента, когда просматривание ленты новостей становится для него ежедневным ритуалом. По словам психолога, подобная зависимость формируется из-за чувства страха.

Страх — основной регулятор. Это одно базовое и такое инстинктивное чувство — искать то, что даст возможность найти другой ориентир в жизни. Привычка мониторить становится настолько близкой, что человек не замечает, как он подсаживается и уже переживает эти чувства через новости. То есть чувствует себя включенным в жизнь и иллюзорно ощущает контроль, — пояснила специалист.

По словам Сулим, у человека есть потребность в информации и переживании чувств. Зависимость от плохих новостей обосновывается чувством безопасности, которое возникает из-за ощущения готовности к любому сценарию развития событий. Постоянное желание получать негативную информацию может возникнуть из-за стресса и неопределенности в жизни.

Нейропсихолог Бибигуль Кушалиева ранее предупредила, что зависимость от сериалов может негативно отразиться на восприятии человеком реального мира. По ее словам, в современном мире сериаломания широко развилась из-за свободного доступа в интернет и к онлайн-кинотеатрам.