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Синоптики предупредили жителей севера и запада Центрального округа, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ярославской областей, а также Карелии о заморозках и первом снеге уже в ближайшие выходные.

По данным Гидрометцентра, минусовые температуры ожидаются в ночное время. Похолодание начнётся уже в ночь на 20 сентября.

При этом в Московской области также ожидается резкое похолодание. Столбики термометров в ночное время упадут до отрицательных значений после 20 сентября.

Вместе с тем синоптики подчеркнули, что заморозки во второй половине первого осеннего месяца являются нормальным явлением, сообщает RT.

Ранее News.ru писал о том, что ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины, эксперт общественной организации «Лига здоровья нации» Ольга Молчанова рассказала, в чём заключается опасность «барической пилы» — резких перепадов атмосферного давления.