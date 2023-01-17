Россиян предупредили о всплеске заболеваемости гриппом в конце января Иммунолог Крючков предрек рекордную за пять лет заболеваемость по гриппу

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Иммунолог Николай Крючков рассказал URA.RU, что грядущий в конце января всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппа будет рекордным за последние пять лет. Эксперт отметил, что по коронавирусу число заболевших сократиться вдвое по сравнению с показателями прошлого года. По его словам, ситуация «далеко не благополучная».

Этот год будет не рекордный по ковиду, но все равно очень высокий, серьезный. Всплеск заболеваемости с конца января будет рекордный за последние лет пять по гриппу и по другим ОРВИ. Одно на другое наложится, — сказал Крючков.

Специалист при этом не стал делать конкретные прогнозы по смертности от коронавируса, добавив, что «их будет много».

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