Россиян предупредили о вручении повестки не по месту регистрации «Объясняем.рф»: мобилизуемому могут вручить повестку, если он работает в ином регионе

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Россиянам, подпадающим под частичную мобилизацию, могут вручить повестку в регионе, отличном от места регистрации, говорится в Telegram-канале портала «Объясняем.рф». В сообщении отмечается, что если гражданин зарегистрирован в одном городе, но работает в другом, то ему могут вручить повестку по месту работы.

В таком случае повестку военного комиссариата уполномочен передать работник военно-учетного стола (отдела кадров), — отмечается в сообщении.

Ранее живущий в Санкт-Петербурге 31-летний гражданин Казахстана рассказал, что 2 октября в домофон его квартиры позвонил некий мужчина, который представился сотрудником жилкомсервиса Московского района и сообщил, что должен вручить жильцу повестку. Дверь жилец открывать не стал, он сам спустился вниз и показал пришедшему казахстанский паспорт, таким образом избежав вручения повестки.

До этого судом в Петербурге был зарегистрирован первый иск об оспаривании призыва в рамках частичной мобилизации. Иск подан к призывной комиссии по мобилизации и военному комиссариату Фрунзенского района. Истец не согласился с решением призывной комиссии и попросил суд признать его незаконным, отменить повестку комиссариата, а также обязать вынести решение об освобождении от призыва.