Россиян предупредили о врожденных пороках у детей из-за гриппа Терапевт Константинова рассказала о врожденных пороках у детей из-за гриппа

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Врач-терапевт Марина Константинова рассказала URA.RU, что грипп во время беременности может нанести серьезный вред матери и будущему ребенку. Эксперт пояснила, что у плода повышается риск врожденных пороков и задержки в развитии из-за вируса. Она добавила, что заболевание может также вызвать преждевременные роды.

На ранних сроках вирус очень опасен для будущего ребенка. Именно в первые месяцы происходит формирование внутренних органов малыша, поэтому возрастает риск развития врожденных пороков у плода, невынашивание, преждевременные роды, — сказала Константинова.

Она отметила, что у беременных возрастает в четыре раза риск возникновения осложнений при заболевании свиным гриппом. Она порекомендовала регулярно проводить профилактику заболевания.

Иммунолог Николай Крючков ранее заявил, что в 2024 году вирус гриппа может принять пандемическую форму, как это было больше 10 лет назад. Эксперт отметил, что это может произойти осенью следующего года. Он при этом предположил, что вирус гриппа не будет более опасным, чем коронавирус. Он отметил, что COVID-19 останется на первом месте по смертности.