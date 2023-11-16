Россиян предупредили о вреде жаропонижающих Врач Романенко: жаропонижающие вредят печени и почкам

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Злоупотребление жаропонижающими препаратами может негативно отразиться на состоянии печени и почек, предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко. В беседе с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что лекарства выводятся именно через эти органы.

Прием жаропонижающих препаратов в больших количествах может оказать отрицательное влияние на работу печени и почек. Под угрозой оказываются оба этих органа, потому что лекарства выводятся именно через них, — пояснила Романенко.

В связи с этим принимать препараты для снижения температуры рекомендуется только согласно инструкции. Превышение дозы может негативно отразиться на состоянии здоровья, уточнила терапевт. Она посоветовала принимать жаропонижающие в том случае, если температура выше 38,5 градуса. Также можно выпить лекарство, если пациент тяжело переносит температуру 38 градусов.

Кардиолог Ольга Козлова ранее предупредила, что популярный у старшего поколения корвалол имеет побочный эффект в виде развития деменции и не несет лечебных функций для сердечно-сосудистой системы, а может только снизить тревожность. По ее словам, в составе данного препарата также содержится вещество, способное вызывать зависимость.