Россиян предупредили о вреде перловки Нутрициолог Александрова: перловку не стоит есть при болезнях ЖКТ

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Перловая крупа содержит клетчатку и большое количество полезных аминокислот, однако ее не стоит есть людям с заболеваниями ЖКТ, сообщила нутрициолог Светлана Александрова в беседе с изданием «Доктор Питер». Перловка, в частности, может нанести вред при повышенной кислотности желудка, уточнила специалист.

Также крупа содержит глютен (хотя его и меньше, чем в пшенице), поэтому людям с целиакией и другими формами непереносимости глютена стоит навсегда исключить ячмень и все его производные из рациона, — добавила нутрициолог.

Она также отметила, что перловка является довольно калорийным продуктом: 100 граммов сырой крупы содержат 320 ккал, при этом крупа входит в тройку лидеров по полезности. По словам Александровой, перловка укрепляет иммунитет, улучшает работу нервной системы, очищает и восстанавливает работу кишечника, выступает в качестве антиоксиданта.

Ранее врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, что некоторые продукты нельзя есть на голодный желудок, к ним относятся грибы и орехи. Также следует отказаться от блюд с избытком специй, так как они могут негативно отразиться на состоянии слизистой желудка. По словам Арзамасцева, некоторые напитки также могут отрицательно сказаться на состоянии желудка. Не следует пить свежевыжатые соки и алкоголь при чувстве голода.

В свою очередь нутрициолог Евгения Коробейникова посоветовала не терпеть голод, чтобы худеть комфортно. По ее словам, важно ежедневно есть в одно и то же время и не пропускать приемы пищи. Тогда организм привыкнет к режиму и не будет требовать дополнительной подпитки, добавила Коробейникова.