Россиян предупредили о вреде паров незамерзающей жидкости Врач Пигарева: пары незамерзающей жидкости могут вызвать аллергию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вдыхание паров незамерзающей жидкости, которые попадают в салон автомобиля через систему вентиляции, может вызвать сильную аллергическую реакцию, предупредила врач-терапевт Валентина Пигарева. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что в группе риска находятся дети и люди, страдающие от бронхиальной астмы или атопическим дерматитом.

Если пары попадают в салон автомобиля, то риск возникновения аллергической реакции есть у людей с бронхиальной астмой, атопическим дерматитом, а также у маленьких детей, у которых наблюдались аллергические реакции в прошлом, — пояснила врач.

Одним из признаков аллергии является бронхоспазм. В человека начинается одышка, возникает сильный кашель, дыхание становится свистящим. У детей также может повыситься потоотделение, а кожа станет бледной, уточнила Пигарева. Кроме того, из-за реакции существует риск возникновения отека Квинке.

Терапевт ранее рассказала, что дешевая незамерзающая жидкость для омывания автомобильных стекол может быть изготовлена на основе метанола, который чрезвычайно опасен для здоровья. Чаще всего такую продукцию можно купить на обочинах дорог у нелегальных коммерсантов.