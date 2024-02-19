Россиян предупредили о вреде лимонной кожуры Врач Спахов: лимонная кожура опасна из-за обработки плода тиабендазолом

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Лимонная кожура представляет опасность для здоровья из-за обработки плода тиабендазолом, противогрибковым средством, которое помогает дольше сохранить цитрусовые свежими, предупредил врач-гастроэнтеролог Константин Спахов. В беседе с aif.ru специалист отметил, что вещество не обладает острой токсичностью, но наносит вред при регулярном попадании в организм. В связи с этим врач посоветовал чистить лимоны, как и другие цитрусовые. При этом перед чисткой следует промыть кожуру.

К счастью, тиабендазол неплохо смывается. Поэтому перед чисткой цитрусовые нужно обязательно мыть, лучше в теплой воде, а еще лучше — и с моющим средством. Поскольку остаточные количества химиката могут переходить на руки, их нужно вымыть и потом — перед тем, как вы будете есть апельсин, мандарин или какой-другой цитрусовый плод, — пояснил Спахов.

Тиабендазол имеет свойство вмешиваться в работу гормонов, в первую очередь половых. Особую опасность это представляет для развивающегося организма, то есть для детей. Врач призвал беременных и кормящих женщин с осторожностью относиться к употреблению цитрусовых. Также вещество наносит вред печени, щитовидной железе и почкам.

В Роспотребнадзоре ранее заявили, что в феврале самыми полезными для здоровья фруктами являются яблоки и цитрусовые. Эксперты советуют обратить внимание на такие сорта яблок, как «гала», «фуджи», «голден», «гренни смит» и «пинк леди».