Россиян предупредили о возвращении морозов

В центральной части России вновь ожидают наступления морозов. В Москве в ночь на среду будет минус 20 градусов, что станет недельным минимумом. При этом 31 декабря и в новогоднюю ночь погода будет более комфортной — шесть градусов ниже нуля, а 1 января — около нуля, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передаёт РИА Новости.

Последняя неделя в Центральной России стартует с очередного усиления морозов. В тыл североатлантического циклона будут прорываться разрозненные массивы снеговых облаков и порции более холодного воздуха полярного происхождения, — отметил он.

По его словам, в ночь на понедельник в Москве температура воздуха понизится до минус 13–15 градусов, в Подмосковье до минус 12–17. Днём воздух не прогреется выше минус 7–9 и минус 6–11 градусов по региону. Во вторник придёт антициклон, благодаря чему постепенно начнёт теплеть. Ночь на среду в условиях малооблачной погоды станет самой морозной. Температура понизится до минус 15–20 градусов, местами по региону до минус 20–25. Днём будет минус 8–13, отметил синоптик.

Ранее, согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра, сообщалось, что москвичей в Новый год ждёт оттепель, а вот жителям Хабаровского края специалисты рекомендуют утеплиться. В столице же в последний день года ожидается снег.