Россиян предупредили о возможности проверки жилья без согласия собственника

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При определенных условиях некоторые структуры могут проводить проверки по месту жительства россиян без согласия собственников. Сопротивление этому может повлечь административную ответственность, рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

Прежде всего речь идет о полиции. Владелец квартиры должен впустить сотрудников МВД на территорию жилья, если у них есть постановление на обыск.

Если, к примеру, было вынесено постановление на обыск, то сотрудники вправе применить силу для осмотра помещения. К гражданину может быть применена статья 19.3 КоАП РФ, предусматривающая ответственность за неповиновение законному требованию, — пояснил юрист.

Полицейские также вправе зайти в квартиру при обнаружении какой-либо угрозы. Например, если внутри помещения слышны звуки, свидетельствующие о применении насилия. В остальных случаях собственник может отказать им в доступе в жилье.

Госжилинспекция и коммунальные службы вправе проводить проверки только с разрешения собственника квартиры. Однако если после отказа в допуске указанным лицам в помещение случится, например, прорыв водопроводной трубы, то собственник понесет гражданскую ответственность.

Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) могу явиться к гражданину с проверкой, если он ведет на дому предпринимательскую деятельность. При этом о визите они, как правило, предупреждают заранее.

Эксперт добавил, что в большинстве случаев допускается отказать в предоставлении доступа на территорию помещения. Однако это может восприниматься государственными структурами негативно.