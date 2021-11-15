Россиян предупредили о возможном росте цен на электроэнергию

В России могут обанкротиться ряд территориальных сетевых организаций (ТСО) и вырасти цены на электроэнергию для потребителей в случае внедрения в электроэнергетике так называемых эталонных тарифов. Эталонный принцип предполагает вычисление средних тарифов на услуги, исходя из показателей издержек организаций. Однако различным ТСО назначают разные выплаты на содержание оборудования, и справедливый расчёт эталонов невозможен. В ФАС исключили риск роста стоимости электроэнергии, пишут «Известия».

Ассоциация «Территориальные сетевые организации» направила письмо вице-премьеру Александру Новаку с призывом отсрочить введение так называемого эталонного принципа вычисления тарифов. Он предполагает вычисление средних тарифов на услуги, исходя из показателей издержек аналогичных организаций. ФАС предлагает внести в правительство соответствующий законопроект о внедрении эталонов для сетевых организаций уже в 2022 году, однако сегодня даже в одном и том же регионе различным ТСО назначают разные выплаты на содержание электросетевого оборудования.

По словам авторов письма, в случае введения эталонных тарифов затраты предприятий не будут учитываться, что приведёт к их банкротству, росту числа бесхозных сетей и подорожанию электроэнергии. Введение эталонов предлагается отсрочить до разработки единых принципов начисления выплат.

По словам экспертов, в случае массового банкротства ТСО можно прогнозировать повышение тарифов для юридических лиц минимум на 10–12%. Рост тарифов для населения может составить 1,5–2%. В ФАС исключили риски роста стоимости электроэнергии, уточнив, что ТСО могут обратиться в ФАС с просьбой пересмотреть необоснованный тариф на услуги по передаче электроэнергии.

Ранее сообщалось, что для злостных неплательщиков по счетам за электроэнергию в России могут ужесточить наказание. Штрафы за это могут поднять в два раза, с 100–200 тысяч рублей до 200–400 тысяч. Кроме того, участники рынка предлагают отказывать неплательщикам в замене штрафа на предупреждение и дисквалифицировать должностных лиц предприятий-неплательщиков за повторные нарушения в течение года.