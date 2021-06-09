Россиян предупредили о возможном повышении цен на еду

https://static.news.ru/photo/1b347426-fde0-11ea-a171-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Рост цен на внутреннем рынке России может быть спровоцирован удорожанием минеральных удобрений. Как сообщил "Российской газете" глава экспертного совета аграрного комитета Госдумы Иван Рубанов, аграрии могут снизить посевные площади по ряду причин, в том числе из-за удобрений.

Бороться с удорожанием миниральных удобрений, которые выросли в цене за год от 38% (фосфорные) до 96% (карбамид), собирается Минсельхоз. Он в ближайшее время подготовит соответствующее обращение в правительство.

Как сказано в материале, помимо этой проблемы аграрии столкнулись с подорожанием топлива, семян, а также с ограничением цены на сельскохозяйственную продукцию в виде экспортных квот и пошлин. В итоге их прибыль падает, что может стать причиной отказа обрабатывать прежние объёмы земли.

Рубанов считает, что цены на конечный продукт могут вырасти, но вряд ли серьёзно.

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