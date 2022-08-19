Россиян предупредили о возможном отключении смартфонов Предприниматель Касперская: все смартфоны в России могут отключить нажатием одной кнопки

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Все смартфоны российских пользователей могут отключить нажатием одной кнопки, предупредила председатель Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская. Эксперт по компьютерной безопасности Эльдар Муртазин в интервью «Царьграду» заявил, что в случае кибервойны могут отключить и другую иностранную технику.

Телефон заблокируется, он превратится в кирпич, вы потеряете свои данные, вы не сможете ничего с ним делать. То же самое касается компьютеров, самолётов, и даже западных тракторов, — рассказал Муртазин.

Аналитик также отметил, что в таком случае все пароли и сохраненные данные будут стерты. Тем не менее, он не считает возможным сценарий военного противостояния США и России, а в мирное время такое развитие событий невозможно.

Ранее эксперт по информационной безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий объяснил, где безопаснее всего хранить пароли от интернет-сервисов. По его словам, для этого лучше всего подходит специальный парольный менеджер, который можно с легкостью использовать на разных гаджетах, поскольку он способен синхронизировать данные пользователя. Он отметил, что для хранения учетных данных также подойдут экосистемы Apple, Microsoft и Google.