Россиян предупредили о вирусной рассылке под видом подарков к 8 Марта Народный фронт: аферисты запустили в РФ рассылки с вирусами под видом подарков к 8 Марта

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

В преддверии 8 Марта мошенники начали активно распространять в России через мессенджеры ссылки с вредоносными программами. Рассылки производятся под видом розыгрышей ценных подарков от известных маркетплейсов и направлены на похищение средств с банковских счетов пользователей. Об этом РИА Новости заявила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

По словам Лазаревой, одним из самых распространенных видов праздничного мошенничества является фишинг, при котором происходит подмена сайтов, продающих востребованные товары, услуги или акционные предложения. В результате посещение размещенных по ссылке ресурсов может привести к краже личных данных.

Злоумышленники запускают в WhatsApp якобы акционную рассылку или конкурс: жертве нужно ответить на несколько вопросов, а затем либо разослать ссылку на акцию друзьям и оставить на сайте свои данные для доставки, либо купить какой-то товар или услугу по специальным условиям, разумеется, введя на сайте данные карты, включая CVV-код, — пояснила эксперт.

Она отметила, что история выглядит весьма правдоподобно, в результате мошенники вынуждают жертв втягивать в свою схему новых и новых участников. Кроме того, подобные ссылки содержат вредоносные программы, которые загружаются на смартфоны и могут «облегчить» банковский счет.

По словам Евгении Лазаревой, защититься от вредоносных программ можно с помощью антивирусов и анти-фишинговых расширений для браузера. Также пользователям следует проявлять бдительность и обращать внимание на то, что написано в ссылке — часто адрес там не соответствует заявленному бренду, магазину или маркетплейсу.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на исследование InfoWatch сообщил, что в 2022 году количество утечек в финансовом секторе выросло в 1,7 раза, а объем похищенных персональных данных — в 32 раза. Доля внешних атак выросла более чем в три раза, увеличилась и доля утечек коммерческих тайн. При этом большинство утечек происходит не из банков, а из инвесткомпаний, платежных сервисов и криптобирж.

В свою очередь IT-эксперт и главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru Артем Геллер отметил, что если человек достаточно уверен в себе и сможет не раскрыть персональные данные, то он может позадавать смешные вопросы телефонным мошенникам. Как указывает специалист, пока пользователь тратит время звонящего, преступник совершит меньше таких звонков.