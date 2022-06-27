Россиян предупредили о тюремном сроке за пиратские версии Windows

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Адвокат Олег Сухов предостерег россиян от использования нелицензионных программ, включая пиратские версии Windows, Excel, Word и других продуктов Microsoft. В беседе с NEWS.ru он напомнил, что для должностных лиц организаций, внедряющих пиратские программы, предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

Кроме того, предусмотрена также ответственность по возмещению причиненного ущерба правообладателю, который оценивается в размере стоимости лицензионной программы на соответствующий период времени использования пиратской версии, — отметил он.

Ранее сообщалось, что за последние три месяца число запросов в Google, связанных со способами активации пиратской версии операционной системы Windows 10, выросло в зависимости от формулировки на 80–250%. Кроме того, одним из самых быстрорастущих запросов с начала июня стало бесплатное скачивание Excel — спрос вырос на 650%.

Microsoft оказалась в числе компаний, которые ограничили поставки своей продукции в Россию из-за начала спецоперации на Украине. Кроме того, на минувшей неделе компания объявила, что продолжит сокращать своё присутствие на российском рынке до тех пор, пока не покинет его совсем. По некоторой информации, пользователь, купивший «коробочную» версию ОС или ноутбук с предустановленной Windows, сможет её использовать лишь в том случае, если укажет при регистрации какую-либо иную страну, кроме России и Белоруссии.