Россиян предупредили о тяжелых последствиях самолечения при пневмонии Врач Бурнацкая: самолечение при пневмонии может привести к сепсису

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Самолечение при пневмонии может привести к осложнениям, предупредила врач-терапевт Светлана Бурнацкая. В разговоре с Lenta.ru специалист подчеркнула, что воспаление может повлечь за собой сепсис, скопление жидкости или абсцесс легкого и дыхательную недостаточность.

Чаще всего осложнения развиваются у пациентов из группы риска, при позднем обращении к врачу, самолечении. Тяжелая пневмония может повлечь сепсис, скопление жидкости в легких, абсцесс легкого, дыхательную недостаточность, — пояснила врач.

Опасность заболевания заключается также в том, что его не всегда можно отличить от ОРВИ или бронхита. Пневмония иногда протекает без специфических симптомов, из-за чего поставить точный диагноз сможет только врач. Бурнацкая отметила, что частыми признаками воспаления легких у взрослых являются слабость, одышка, свистящее дыхание, озноб, рвота, потеря аппетита и несбиваемая высокая температура.

Только врач после осмотра может назначить лечение, которое начнет борьбу с опасным заболеванием с первого дня. Настоятельно призываю при появлении симптомов пневмонии сразу же обращаться за медицинской помощью, — заключила терапевт.

Врач-педиатр Татьяна Немальцева ранее заявила, что не стоит игнорировать проблему с насморком, если он не проходит за семь-десять дней. Она отметила, что при сохранении ринита более двух недель, а также при проявлении дополнительной симптоматики следует принять меры.