Россиян предупредили о связи COVID-19 и аутоиммунных заболеваний Ревматолог Выставкина: COVID-19 может вызвать аутоиммунные заболевания

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COVID-19 может вызвать развитие аутоиммунных заболеваний, предупредила врач-ревматолог Елена Выставкина. В разговоре с KP.RU специалист подчеркнула, что в основе такой реакции лежит «гиперактивация» иммунной системы, которая может навредить здоровым тканям и органам.

Ковид вызывает огонь на себя, в нашем случае «огонь» — это активация иммунной системы. Иногда этот огонь бывает чрезмерно агрессивным. Возникает гиперактивация иммунной системы. Собственно, именно это и лежит в основе развития любой аутоиммунной реакции. Иммунитет в своей агрессии перестает разбирать «свой — чужой» и нападает на ткани, органы организма-хозяина, — пояснила врач.

По словам ревматолога, это не является открытием: любой вирус или инфекция могут спровоцировать подобные процессы в организме. В ситуации с коронавирусной инфекцией такие случаи происходят чаще. Выставкина добавила, что симптомами аутоиммунных ревматологических заболеваний являются боли в суставах, припухлости, скованность по утрам, длящаяся более часа, и воспалительная боль в спине, которая возникает в состоянии покоя и в ночное время, но уменьшается при физической активности.

Иммунолог Николай Крючков ранее заявил, что большинство россиян, заболевших коронавирусом осенью 2023 года, переносят инфекцию не легче, чем в первые два года пандемии. По его мнению, слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что течение болезни стало более легким, являются «не совсем правильными».