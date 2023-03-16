Россиян предупредили о смертельной опасности сыроедения Нутрициолог Суворова предупредила о смертельной опасности сыроедения для детей

Фото: Sina Schuldt /Global Look Press

Для детей сыроедение может оказаться смертельно опасной практикой, так как детскому организму нужно полноценное сбалансированное питание, предупредила врач-нутрициолог Алевтина Суворова. В беседе со «Словом и Делом» она пояснила, что родители не должны заставлять детей жить по своему образу, отбирая у ребенка право выбора.

Каждый вправе выбирать свой образ жизни и жить, как ему хочется. Но одно дело выбирать свой образ жизни, а другое дело — заставлять так жить детей, которые еще не в состоянии сделать свой выбор и не в силах противостоять влиянию родителей. Для детского организма нужно полноценное сбалансированное питание. И вот здесь я абсолютно против экспериментов, — пояснила специалист.

При этом для взрослого организма сыроедение является несбалансированной диетой, которая может привести к проблемам с питанием и снижению иммунитета. По словам Суворовой, человек сознательно отказывается от любой пищи животного происхождения, так как ее нельзя употреблять в сыром виде. В итоге организм недополучает необходимые аминокислоты из растительных белков.

При сыроедении органы и ткани не могут обновляться из-за недостатка строительного материала. Нутрициолог пояснила, что также организм остается без ряда необходимых витаминов, которые есть только в пище животного происхождения. Поэтому вегетарианцам и сыроедам приходится постоянно употреблять БАДы, чтобы реже болеть.

В Сочи ранее скончался месячный ребенок петербургского блогера-сыроеда Максима Лютого. По предварительным данным, смерть наступила в результате пневмонии и истощения. Позже председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе проверки по делу Лютого. Отец на протяжении недели «кормил» мальчика солнечной энергией, и только 8 марта родители решили отвезти ребенка в больницу.

Сожительницу блогера-сыроеда задержали. Мать ребенка обвиняют в причинении смерти по неосторожности — младенец умер из-за истощения, а женщина не обращалась к врачам, когда это было нужно. Кроме того, младенец не состоял на учете в медучреждении.