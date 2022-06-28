Россиян предупредили о смертельно опасных заболеваниях при купании В Роспотребнадзоре рассказали о смертельно опасных заболеваниях, которые можно подхватить при купании

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Замглавы института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, какие смертельно опасные виды инфекций могут находиться в водоемах и как от них защититься. По его словам, россияне подвержены десяткам различных заболеваний при купании, о чем он рассказал «Газете.Ru».

Патогены вызывают заболевания желудочно-кишечного тракта, вирусный гепатит, холеру и брюшной тиф и десятки других заболеваний, бактериальных, паразитарных и грибковых, нередко встречается также лептоспироз. Им можно заразиться в водоемах, загрязненных скотом или дикими животными, — заявил специалист.

Он также отмечает, что в результате заражения могут проявиться такие симптомы, как нарушение функции печени и почек, покраснение глаз, жар, сыпь, развитие желтухи. При появлении первичных признаков болезни необходимо срочно обратиться к врачу.

Чтобы избежать последствий, Покровский советует обращать внимание на таблички и вывески вблизи водоемов — на них должна содержаться информация о состоянии воды и возможности в них купаться. Если же таких нет, человек может попробовать оценить чистоту воды на глаз или наощупь.

Желательно купаться в проточных водоемах, в частности, реках, смотреть, нет ли выпасов скота, сбросов каких-то вредных веществ или нечистот выше по течению. Все это поможет избежать заражения различными инфекциями. Купание в запрещенных местах — это, конечно, нарушение, но в первую очередь, человек себя подвергает очень большой опасности, — уточняет сотрудник Роспотребнадзора.

Ранее юрист Василий Воробьев заявил, что за купание в фонтане гражданам России грозит штраф до тысячи рублей, такое поведение обычно трактуют как мелкое хулиганство. Он пояснил, что таковым считается нарушение общественного порядка с явным неуважением к обществу.