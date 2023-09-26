Россиян предупредили о слежке за ними через утюг IT-эксперт Касперская: рост цифровизации увеличивает риски утечки данных

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Цифровизация жизни, помимо многочисленных преимуществ, может также стать причиной возникновения целого ряда опасностей, рассказала в беседе с «Парламентской газетой» президент компании-разработчика в области информационной безопасности Наталья Касперская. По ее словам, с умной техникой следует быть осторожнее из-за рисков утечки данных «буквально из каждого утюга».

Понятно, что увеличение цифровизации ведет к росту угроз, исходящих от различных ее элементов, просто потому что их становится много. Одно дело, когда у человека есть только телефон, который могут прослушать. И совсем другое дело, если сбор информации идет из всей техники в доме, буквально — из каждого утюга, — пояснила эксперт.

Специалист отметила, что сегодня понятие «умный дом» уже стало означать «собирающий данные», и людям необходимо это объяснять при покупке высокотехнологичных устройств. При этом, как поясняет Касперская, существуют явные и вычисляемые персональные данные. Так, много информации о человеке можно собрать по поисковым запросам в интернете, по его фото, видео, публикациям и локациям. Соцсети также много расскажут о его пристрастиях, интересах и так далее.

Что же касается конфиденциальной информации, то, по словам Касперской, не стоит делиться ею через мессенджеры.

Мессенджеры взламывать не надо, можно сказать, что они уже взломаны. Информацию вы храните в облаке, а это значит, что к ней может иметь доступ третье лицо. Я всегда советую: если вы передаете сообщение через мессенджер, ни в коем случае нельзя передавать конфиденциальную информацию. Такая информация должна идти по другим каналам, — посоветовала эксперт.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что из-за массовой утечки данных с портала госуслуг в общем доступе оказались личные данные россиян. По его словам, на просторах интернета оказалась в том числе информация о депутатах и высокопоставленных лицах страны.