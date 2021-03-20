Россиян предупредили о скором появлении мяса и хлеба из насекомых

https://static.news.ru/photo/48c8482c-8acb-11eb-bfbc-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay

В ближайшие годы на полках магазинов могут появиться мясные продукты и хлебобулочные изделия из белка насекомых. По мнению экспертов, это вопрос десятка лет.

В ближайшие десять лет в России появятся новые виды продуктов с необычным, но полезным составом. К примеру, растительное и клеточное мясо или выпечка из белка насекомых, — рассказал член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы Андрей Зюзин РИА Новости.

Он рассказал, что уже сейчас первые подобные продукты начинают появляться на прилавках. Экзотические блюда из насекомых сегодня употребляют, в основном, жители Мексики, а также Индии, Китая и других азиатских стран.

Такой тип белка имеет полезные иммуномодулирующие и гипоаллергенные свойства. Россия пока не торопится поедать насекомых и использует их, как правило, для подкормки рыб или животных.

И всё же российские производители уже задумываются, например, о выпуске макарон с добавлением белка из личинок мухи Чёрной львинки.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные считают мифом сообщения о существовании так называемых суперпродуктов. Однако, уверены они, один такой всё-таки есть — «суперпродуктом» можно считать лишь материнское молоко.