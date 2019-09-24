https://static.news.ru/photo/261658cc-ded4-11e9-af3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Введение маркировки минеральной и питьевой воды приведёт к резкому скачку цен. Об этом говорится в письме Союза производителей безалкогольных напитков, которое адресовано премьер-министру Дмитрию Медведеву. Согласно их оценкам, маркировка потребует от игроков рынка до 40 млрд рублей дополнительных расходов.

Как проведение эксперимента по маркировке, так и дальнейшее включение минеральной и питьевой воды в систему КИЗ приведёт к многократному увеличению финансовой нагрузки, прежде всего на небольшие компании, в З-4 раза превышающему доходность, — приводит текст документа RNS.

По данным производителей, эксперимент с маркировкой не имеет под собой никаких оснований, поскольку доля контрафактной продукции в категории минеральных и питьевых вод не превышает 1%. В свою очередь в Минпромторге считают, что уровень нелегального оборота гораздо больше и местами доходит до 20%. По мнению представителей ведомства, пессимистичные прогнозы производителей относительно маркировки ничем не подкреплены и направлены исключительно на манипулирование общественным мнением.

Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проанализировать ситуацию с продажей контрафактной минеральной воды в России. Она попросила ведомство включиться в работу, которую сейчас ведут правоохранительные органы, писал News.ru.