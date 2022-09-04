Россиян предупредили о штрафах за выращивание цветов на балконе Юрист Аванесов: россиян могут оштрафовать за размещение цветов на внешней стороне балкона

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Граждане имеют право размещать цветы на своих балконах, но только внутри конструкции, не вынося их на внешнюю часть балкона. Последнее считается нарушением архитектурного облика здания и может привести к штрафу. Об этом предупредил в интервью агентству ПРАЙМ ведущий юрист «Европейской юридической службы» Юрий Аванесов.

Он пояснил, что размещение ящиков с цветами на внешней части балкона может помешать работе промышленных альпинистов, проводящих уборку зданий, затрудняет покрасочные и штукатурные работы, монтаж различного оборудования.

Кроме того, в случае падения с балкона цветы могут нанести вред прохожим и припаркованным под окнами автомобилям, резюмировал юрист.

Ранее сообщалось, что в России придумали новый способ штрафовать водителей. Для этого руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов предложил наделить систему экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС новыми функциями. Согласно документу, дополнить легковые автомобили нужно датчиками ускорения и направления, а также черными ящиками. Эксперты сочли инициативу противозаконной.