Россиян предупредили о штрафах за мусор в подъезде РЭО: за оставленный в подъезде мусор могут оштрафовать на 500 рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За оставленный в подъезде мусор россиянам грозит штраф в размере 500 рублей, предупредили в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО). В разговоре с «360» представители организации подчеркнули, что межквартирные лестничные площадки, лестницы и лифты входят в состав общего имущества многоквартирного дома и должны содержаться в чистоте.

Хотим напомнить, что за оставленные отходы в подъезде может грозить штраф. Межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры входят в состав общего имущества многоквартирного дома. Оно должно содержаться в чистоте, — отметили в пресс-службе.

Согласно нормам СанПин не допускается захламление, загрязнение и затопление подвалов, лестничных пролетов и чердачных помещений. Если санитарные нормы не соблюдаются, жильцу выпишут предупреждение, а в случае повторного нарушения назначат штраф. Для граждан он составляет до 500 рублей, для предпринимателей — от 500 до 1000 рублей. Юридическим лицам грозит взыскание от 10 до 20 тысяч рублей. Также деятельность организации могут приостановить на 90 суток.

Российский экологический оператор ранее напомнил, что в случае парковки и перекрытия подъезда к мусорным площадкам автомобилистам в ряде регионов России грозит штраф. Гендиректор РЭО Денис Буцаев уточнил, что подобные правонарушения фиксируются регулярно по всей стране.