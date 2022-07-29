Россиян предупредили о штрафах за цветы на балконе

Фото: Alexander Novikov/Global Look Press

Оштрафовать владельцев квартир за цветы на балконах могут в том случае, если они неправильно размещены, предупредил директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев в беседе с радио Sputnik. Он отметил, что ящики с растениями нужно размещать с внутренней стороны балкона. Выступающие за его пределы ящики можно расценивать как нарушение архитектурного облика здания, а кроме того, они мешают работам на балконах и стенах зданий.

Когда промышленный альпинист спускается с крыши дома вдоль стены, дополнительные секции ящиков могут помешать его работе, а в некоторых случаях могут даже представлять опасность для его жизни. Здесь, с одной стороны, собственник может получить штраф напрямую от Госжилинспекции, с другой стороны, управляющая компания может получить штраф за то, что она ненадлежащим образом следит за состоянием балконов и общедомового имущества, — пояснил Мезенцев.

Как подчеркнул специалист, ненадежно закрепленные цветы несут опасность для людей возле дома: они могут рухнуть на прохожего или на припаркованную машину. В таком случае владельцу балкона может грозить гражданская ответственность, если будет причинен материальный ущерб, или уголовная, если нанесены телесные повреждения.

Ранее россиянам назвали растения, которые можно вырастить на балконе в ящиках. Для этого подходят семена огурцов, редиса и даже томатов, так как определенные сорта этих культур могут расти в стесненных условиях, заявила садовод Марина Рыкалина. Она также добавила, что россияне могут вырастить различную зелень и салаты.