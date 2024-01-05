Россиян предупредили о росте заболеваемости ОРВИ после праздников Эксперт РАН Акимкин: в РФ ожидается рост заболеваемости ОРВИ после праздников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России ожидается подъем заболеваемости ОРВИ по окончании новогодних праздников, поскольку все вернутся в организованные коллективы после длинных выходных, сообщил директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин. По его словам, которые передает РИА Новости, такая ситуация наблюдается каждый год.

После новогодних праздников традиционно отмечается подъем заболеваемости респираторными инфекциями. Так как в этот момент все снова вернутся в организованные коллективы после долгих каникул. Эту ситуацию мы наблюдаем ежегодно, — заявил Акимкин.

Эксперт напомнил о важности соблюдать меры предосторожности. В частности, необходимо не забывать про гигиену рук, дезинфицировать гаджеты, использовать кожные антисептики и проветривать помещения. В местах большого скопления людей Акимкин рекомендовал надевать защитную маску, а при первых признаках недомогания оставаться дома и обращаться за помощью к врачам.

Терапевт Артем Меринов ранее рассказал, что для поддержания крепкого иммунитета зимой нужно соблюдать простые и банальные советы: дольше спать, чаще проветривать помещения и питаться более сбалансированно. Врач также посоветовал пить витамин D, однако перед этим необходимо проконсультироваться со специалистом.