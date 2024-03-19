Россиян предупредили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ выросла на 8,9% за неделю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории России выросла на 8,9% за последнюю неделю по сравнению с показателями неделей ранее, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По данным ведомства, превышение среднероссийских показателей наблюдается в 49 регионах. При этом всего за неделю зафиксировано около 738 тысяч случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ. Коронавирусом заболели 24 тысячи человек, на 5% больше предыдущего показателя.

На 11-й неделе 2024 года в России показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос на 8,9% по сравнению с предыдущей неделей. Всего за неделю зарегистрировано около 738 тысяч случаев, — заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге зафиксировано 16% от всех случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ. Кроме того, за последние шесть недель в России выросла доля вирусов гриппа В, а доля А (Н3N2) снизилась.

Ранее специалисты Роспотребнадзора сообщили, что для защиты от клещевого энцефалита необходимо своевременно поставить прививку от данного заболевания. В ведомстве напомнили, что существуют две схемы вакцинации: экстренная и стандартная. Последняя включает три прививки, первые две из которых ставятся с интервалом один — семь месяцев.