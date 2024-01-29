Россиян предупредили о росте новых случаев заражения проказой Дерматолог Карамова: в России выросло число случаев заражения проказой

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В России выросло число новых случаев заражения проказой, предупредила заведующая отделом дерматологии Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Арфеня Карамова. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что с 2010 года по 2020 год было выявлено 15 новых пациентов, 13 из которых проживали в Астраханской области.

В последние годы отмечается рост числа новых случаев. За последние 10 лет в Российской Федерации было выявлено 15 новых случаев заболевания лепрой, причем 13 (86,6%) из общего числа вновь выявленных были жителями Нижнего Поволжья, — отметила врач.

По ее словам, среди вновь выявленных больных преобладают пожилые с многобактериальной лепрой. Карамова подчеркнула, что проказа характеризуется длительным инкубационным периодом, поражениями кожи, слизистых оболочек верхних дыхательных путей, костно-мышечного аппарата и периферической нервной системы.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявил, что «болезнь Х» — это в настоящий момент лишь гипотетическая угроза, но Россия готова к ней. По его словам, за время пандемии коронавируса система здравоохранения страны научилась быстро адаптироваться к подобным сценариям.