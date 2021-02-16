Продавцов предупредили о росте цен на яйца и мясо птицы

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Производители мяса птицы и яиц запросили повышения отпускных цен на величину до 10%. Об этом торговые сети уведомили Минпромторг, сообщают «Известия» со ссылкой на источники на розничном рынке.

По словам собеседника издания, в ситуациях, когда запрос производителей является объективным и обоснованным с точки зрения экономики, ретейлеры стараются повышать цены на товары постепенно, растягивая процесс во времени.

Данные о том, что торговые сети уведомили Минпромторг о потенциальном повышении цен на яйца и мясо птицы, подтвердили «Известиям» и в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Глава ассоциации Сергей Беляков отметил, что объёмы данных видов продукции на рынке сокращаются по причине фактора сезонности и распространения птичьего гриппа. Вспышка заболевания была зафиксирована на юге страны, после чего перешла и на другие регионы.

Кроме того, производители продукции ссылаются на увеличение стоимости кормов и сокращение поголовья. Эти факторы увеличивают внутренние издержки и вынуждают повышать закупочную стоимость. Экономическое обоснование является исчерпывающим для торговых сетей. При этом, по словам Сергея Белякова, пока сети не принимали такого высокого повышения — на 10% — в связи с сокращением платёжеспособного спроса.

В пресс-службе Минсельхоза заявили, что не располагают данными об увеличении отпускных цен. При этом в ведомстве признали, что рост затрат на корма и ухудшение эпизоотической ситуации в некоторых регионах могут создать предпосылки для роста отпускных цен в краткосрочной перспективе. Однако предпосылок для существенного роста цен на товары нет, заявили в Минсельхозе.

Ранее СМИ сообщили о просьбе производителей повысить цены на колбасу и сосиски. Об этом писал NEWS.ru.