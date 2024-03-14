Россиян предупредили о росте цен на видеоигры Эксперт Кузьменко: цена на видеоигры в России может вырасти на 20%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России в ближайшее время стоимость видеоигр может вырасти на 20%, заявил «360» эксперт Александр Кузьменко. По его словам, цены вырастут постепенно: сначала они поднимутся на 50 рублей, а затем на 100. Собеседник добавил, что стоимость видеоигр привязана к курсу доллара

Сейчас все игры, которые стоили лет 15 назад по 60 долларов, будут стоить по 70 и по 80, — сказал эксперт.

Кузьменко отметил, что на цены влияет и турецкий рынок, поскольку 80% приобретаемых для консолей игр связаны с серыми схемами покупки в Турции.

При этом, утверждает эксперт, рост стоимости вряд ли отпугнет геймеров от покупки, в том числе из-за того, что есть множество способов приобрести тайтлы. Он заявил, что игроки покупают продукт, заводя зарегистрированный в Турции, Казахстане и других странах аккаунт. Кроме того, некоторые скачивают взломанные игры на торрент-сайтах.

Ранее эксперт в области киберспорта Михаил Пименов заявил, что подорожание видеоигр приведет к росту серого рынка в данной сфере. Он подчеркнул, что большинство жителей России, у которых нет официального доступа к аккаунтам, на данный момент пользуются сервисами других стран. Например, зачастую они приобретают доступ через Турцию по ценам, которые там актуальны.