Россиян предупредили о росте цен на услуги фитнес-клубов Глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии Киселева: цены будут расти медленно

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на услуги фитнес-клубов вырастут в 2024 году, предупредила россиян президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева. В беседе с «Радио 1» эксперт подчеркнула, что при этом повышение стоимости будет проводиться медленно и комфортно для потребителей.

Если говорить о фитнес-отрасли, то объем расходов за эти годы вырос больше чем на 30% и это не может не повлиять на рост цен. Но цены растут несопоставимо с ростом инфляции, несопоставимо с ростом расходов, поэтому в 2024 году цены будут расти медленно и комфортно для потребителей, — заявила Киселева.

Она напомнила, что в 2022 году услуги стали стоить дороже на 7%, а в 2023 году цены выросли еще на 12%. По словам эксперта, дальнейшее повышение стоимости не спровоцирует отток клиентов, а представители отрасли, наоборот, ожидают рост спроса. По предварительным данным, число клиентов фитнес-клубов может вырасти в 2024 году на полмиллиона человек.

Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина ранее обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением ввести семейные карты, компенсирующие россиянам и их детям часть затрат на любые физкультурно-оздоровительные услуги. В ее письме говорится, что инициатива приурочена к объявленному Году семьи.