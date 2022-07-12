Россиян предупредили о риске заражения оспой обезьян Роспотребнадзор предупредил россиян о риске заражения оспой обезьян

Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press

Риск заразиться оспой обезьян для россиян существует, но его можно свести к минимуму, заявила в эфире телеканала «Россия 24» замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она перечислила правила, которые следует соблюдать во избежание заражения, главным из которых остается мытье рук.

Риск есть, но если следовать определенным правилам, то он будет минимизирован, — сказала специалист.

Она пояснила, что оспа обезьян распространяется преимущественно контактным путем. При общении с заболевшим человеком необходимо помнить о гигиене рук, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться защитной маской.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге выявили первый в России случай заболевания оспой обезьян. Инфекция была обнаружена у вернувшегося из Португалии мужчины. Заболевание он переносит в легкой форме, угрозы для жизни нет. Мужчина изолирован, контактировавшие с ним лица находятся под наблюдением медиков. В Роспотребнадзоре заверили, что ситуация с инфекцией находится под строгим контролем ведомства. Пшеничная уточнила, что вирус был завезен в Россию из Португалии.

Завкафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова указала, что отличительными симптомами оспы обезьян являются высыпания в виде пузырьков на ладонях и подошвах, а также увеличение лимфоузлов по всему телу. Она добавила, что оспа обезьян переходит от человека к человеку менее активно по сравнению с инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.