Россиян предупредили о риске появления новых схем отъёма жилья

О риске возникновения новых схем по отъёму жилья предупредило Минэкономразвития. К случаям мошенничества может вести практика продажи единственной жилой площади собственника. Об этом «Известиям» рассказал заместитель руководителя ведомства Илья Торосов.

Так, в Екатеринбурге впервые состоялись торги по продаже единственного жилья обанкротившегося из-за долгов гражданина. Подобная мера не предусмотрена в действующем Гражданском процессуальном кодексе РФ, однако в апреле 2021 года Конституционным судом были внесены коррективы. Они допускают подобное правоприменение, в результате чего с молотка ушла пятикомнатная квартира мужчины, задолжавшего более 20 млн рублей. Ему предоставили однокомнатную квартиру, а его жильё было продано за 8,25 млн рублей.

Суд позволил продажу единственного жилья собственника, поскольку его площадь превышает нормы предоставления жилья на условиях социального найма, установленные в регионе.

В Минэкономразвития подобный прецедент считают опасным, так как он не исключает случаев мошенничества и возникновения новых схем по отъему жилья у граждан.

Илья Торосов рассказал, что в его ведомстве несколько лет назад разработали законопроект, позволяющий продавать единственное (дорогое) жильё должников. Однако после прецедента в Екатеринбурге доработка законопроекта ускорится.

Законопроект должен содержать чёткие и действительно справедливые критерии, какое жильё считается роскошным и в каких случаях его можно изъять, — отметил Илья Торосов.

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