Россиян предупредили о рисках заболеть разными штаммами гриппа за сезон Роспотребнадзор: без прививки человек может заболеть разными штаммами гриппа за сезон

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Человек может дважды заразиться гриппом за сезон, поэтому поставить прививку после первого перенесенного случая еще не поздно, заявила в беседе с РИА Новости замрук по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она отметила, что в воздухе циркулирует сразу несколько штаммов гриппа, и заболевание от одного не дает гарантии защиты от другого.

За один сезон заболеть гриппом дважды возможно. Это связано с тем, что одновременно циркулирует несколько штаммов вирусов гриппа. Таким образом, если вы заболеете одним штаммом гриппа, нет никакой гарантии, что не заболеете другим. Антитела к вирусу гриппа одного штамма не могут полностью защитить от другого штамма. <...> Если человек перенес грипп в этом сезоне и не вакцинировался, то смысл привиться есть даже сейчас, особенно если инфекция была в начале эпидемического сезона, — сказала специалист Роспотребнадзора.

По ее словам, заражение штаммом типа A может защитить от других подобных заражений в будущем благодаря выработке иммунитета, однако защиты от штамма типа B у пациента не будет.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что переболевший гриппом человек обладает иммунитетом от полугода до полутора лет. При этом эффективным он будет меньше года, отметил специалист. Крючков уточнил, что грипп имеет разные штаммы при переходе из одного эпидемического сезона к другому. По его словам, как правило, на второй сезон эффективного иммунитета не хватает, поскольку реально эффективный иммунитет действует меньше года.