Россиян предупредили о рисках увольнения за разглашение размера зарплат Юрист Яковлева: сотрудника могут уволить за разглашение индивидуальной зарплаты

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Сотрудника могут привлечь к взысканию и даже уволить за разглашение размера индивидуальной зарплаты, предупредила юрист Валентина Яковлева. В беседе с «360» специалист уточнила, что, если же коллега рассказал другому работнику о своей заработной плате, а он сообщил об этом остальному коллективу, дисциплинарное наказание к нему не должно применяться.

Можно привлечь за разглашение индивидуальной заработной платы, которую рассчитывают при различных обстоятельствах. Но если один менеджер сказал другому свой размер зарплаты, а третий пошел и разгласил это дальше, то за это привлечь, разумеется, нельзя. Второй менеджер, которому про это рассказали, не имеет доступ к этой информации, — пояснила юрист.

В первую очередь осторожными в разговорах с коллегами должны быть те сотрудники, которые имеют доступ к персональным данным. К ним относятся в том числе бухгалтеры, кадровые работники и финансовые директора. Юрист отметила, что, по мнению Роструда, размер зарплаты относится к системе оплаты труда, но остальные выплаты, например премии, уже являются коммерческой тайной.

Бизнес-психолог Ольга Авинова ранее рассказала, что в токсичном коллективе важно стараться выполнять работу на опережение. Она посоветовала также сфокусироваться на целях и установить срок для решения о смене обстоятельств.