Россиян предупредили о рисках подключения к общественному Wi-Fi Киберэксперт Ульянов: через открытые сети Wi-Fi данные могут попасть к злоумышленнику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При подключении к общественному Wi-Fi не следует вводить свои личные данные, потому что они могут попасть к злоумышленнику, рассказал «Москве 24» эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов. По его словам, неизвестно, кто и с какой целью создает такие открытые сети.

Теоретически возможен сценарий, что данные, которые мы передаем через незнакомую сеть, могут быть скомпрометированы. То есть попадут в руки злоумышленников. Поэтому не стоит вводить логины, пароли и прочую конфиденциальную информацию, — объяснил специалист.

Для входа в приложения для платежей, почту и соцсети лучше пользоваться мобильным интернетом, посоветовал Ульянов. Если все же пришлось включить общественный Wi-Fi, использовать его можно, но, например, для просмотра новостей или погоды, что само по себе безопасно.

Ранее cтудента Московского государственного университета арестовали на 10 суток за раздачу сети Wi-Fi с названием, воспроизводящим украинский националистический лозунг. Его обвинили в распространении экстремистских материалов и нарушении закона «Об увековечивании Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941–1945 годов».

До этого IT-эксперт Артем Геллер рассказал, что для надежной защиты аккаунта в соцсети от взлома необходимо подключить все виды аутентификации, включая двухфакторную. Он также посоветовал не подключаться к неизвестным Wi-Fi сетям и придумать длинный пароль с буквами разного регистра и цифрами, не совпадающими с датой рождения, именем и географией.