Россиян предупредили о рисках быстрого похудения Врач Тананакина: резкое похудение может вызвать нехватку питательных веществ

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Одним из основных рисков быстрого похудения является нехватка питательных веществ, предупредила врач-эндокринолог Наталия Тананакина. В разговоре с РИАМО специалист подчеркнула, что при стремительной потере веса организм не получает достаточного количества витаминов, минералов и других необходимых элементов.

Быстрое похудение может иметь негативные последствия для здоровья. Одним из основных рисков является дефицит питательных веществ. При стремительном снижении веса организм может не получать достаточное количество витаминов, минералов и других необходимых элементов, — пояснила врач.

Быстрое похудение может негативно отразиться на состоянии кожи, волос, ногтей и на иммунитете. Кроме того, стремительное снижение веса часто приводит к потере мышечной массы. Это чревато снижением общего уровня метаболизма. Возникают проблемы с пищеварением, головные боли, слабость. Женщинам быстрое похудение грозит нарушением менструального цикла. Тананакина добавила, что после резкого снижения веса результат навряд ли сохранится надолго.

Тренер Мария Волынкина ранее рассказала, что сахар, выпечка, макароны, колбасы и консервы являются продуктами, которые мешают человеку похудеть. Она напомнила, что употребление сахара приводит к выбросу инсулина и повышению уровня сахара в крови.