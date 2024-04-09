Россиян предупредили о резком росте цен на гречку Экономист Кульбака: цены на гречку вырастут из-за продолжающейся инфляции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на гречку продолжат расти из-за продолжающейся инфляции в стране, рассказал NEWS.ru экономист, кандидат экономических наук Николай Кульбака. По его словам, в сельском хозяйстве россияне используют большое количество иностранных компонентов и техники, из-за чего затраты фермеров постоянно увеличиваются.

Пока рано делать заключения о подорожании гречки в два раза, все будет зависеть от урожая. Но инфляция будет продолжаться, это точно. В сельском хозяйстве мы используем большое количество иностранной техники, большое количество иностранных компонентов. Соответственно затраты увеличиваются, площадь посева уменьшается, а цены растут, — рассказал Кульбака.

Ранее иностранное издание Forbes со ссылкой на мнения отраслевых экспертов сообщило, что рекордно низкие цены на гречку в магазинах обернулась проблемами для сельхозпроизводителей. Себестоимость выращивания гречихи растет, но реализовать крупу по высокой цене производители не могут. В результате эксперты прогнозируют, что в текущем году посевные площади под этой культурой могут значительно сократиться, что неизбежно приведет к росту цен на гречку до 140 рублей за килограмм в 2025 году.

До этого независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов сообщил, что цены на яйца могут вырасти к Пасхе. Эксперт подчеркнул, что это «ежегодная история». По его словам, Федеральная антимонопольная служба вряд ли сможет повлиять на ситуацию.