Россиян предупредили о резком росте цен на частные дома Эксперт по недвижимости Сауков: себестоимость возведения частных домов вырастет на 15—20%

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Руководитель центра загородной недвижимости компании «Этажи» Антон Сауков рассказал «Известиям», что летом себестоимость возведения частных домов может вырасти на 15–20%. Эксперт уточнил, что скачек цен на частные дома связан с увеличением стоимости пиломатериалов, которые тянут за собой другие строительные материалы. По его словам, производители древесины прогнозируют рост стоимости продукции с мая еще на 5-10%.

Рынок стройматериалов очень взаимосвязан, и следом за ростом цен на пиломатериалы начинает увеличиваться стоимость и других материалов для строительства. Поэтому нельзя исключать, что летом себестоимость возведения частных домов может вырасти на 15–20%, — сказал Сауков.

По данным издания, производители пиломатериалов столкнулись с логистическими трудностями из-за переориентации рынка.

Ранее глава Минэка Максим Решетников заявил, что мировая рецессия и дефицит кадров являются главными рисками для российской экономики. Он отметил, что правительство должно сконцентрировать усилия над повышением производительности труда. По его словам, главными источниками роста экономики России будут потребительский спрос и инвестиции.