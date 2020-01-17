https://static.news.ru/photo/03ab48ae-39bc-11ea-b14c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиян после аномального тепла ждёт резкое похолодание. Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, на следующей неделе температура воздуха в центральных и северо-западных регионах значительно опустится.

По её словам, начнётся новая неделя с тёплой погоды. 20 января днём в столице ожидается минус 1 — плюс 4 градуса. Погода резко изменится в четверг 23 января. Начиная с этого дня и до самого конца недели днём столбики термометров будут опускаться ниже нуля.

23 января — небольшой снег и минус 1-6 градусов в течение суток. И с 24 по 26 января местами небольшой снег: ночью минус 3-8 градусов, днём минус 1-6 градусов, — рассказала она «Российской газете».

До минус 4-5 градусов похолодает во Владимире. В Рязани ожидается минус 3 градуса, в Туле и Калуге — минус 2 градуса. Сколько продержится похолодание, пока неизвестно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мартовская погода порадует жителей европейской части России 18 и 19 января. Весну в разгар зимы принесёт обширный антициклон.