Россиян предупредили о резком подорожании летнего отдыха в Сочи Вице-президент АТА Мкртчян: летний отдых в Сочи подорожал на 30%

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Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян рассказал «Известиям», что отдых в Сочи в 2023 году подорожал на 20–30% из-за падения интереса россиян к Крыму. Он пояснил, что ситуацию осложняет закрытый аэропорт в Симферополе, затрудненный проезд по Крымскому мосту, а также недостаток пассажирских поездов. По его словам, бронирование туров на полуостров сократилось на 50%.

Из-за всех этих проблем Крым, на мой взгляд, будет в минусе на 3–4 млн человек по итогам сезона. В этом году у россиян нет никаких иллюзий по поводу того, что аэропорт в Симферополе откроется, поэтому бронирование туров на полуостров упало на 50%, — сказал Мкртчян.

По его словам, увеличение стоимости коснется в первую очередь четырех- и пятизвездочных отелей. Он подчеркнул, что за десять дней в Сочи в четырехзвездочном отеле с трехразовым питанием на двоих придется заплатить 220 тысяч рублей. Мкртчян отметил, что россиянам дешевле обойдется отдых в Объединенных Арабских Эмиратах.

Замминистра туризма Ирана Али Асгар Шалбафиян ранее заявил, что власти страны готовы рассмотреть введение безвизового режима для индивидуальных туристов из России. По его словам, за последние восемь месяцев страну посетили 3,6 млн туристов. Он заверил, что в Иране «все очень безопасно» и желающим посетить его «не надо волноваться».

Ранее предприниматель Артем Венскель предположил, что самыми популярными среди россиян местами для отдыха за границей в 2023 году станут Таиланд, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты. По его мнению, зимой из-за прямых перелетов также есть интерес к таким курортам, как Шри-Ланка, Сейшелы, Египет, Оман, Бахрейн и Катар.