Россиян предупредили о рекордном подорожании цветов

https://static.news.ru/photo/c2005b4e-7784-11eb-a628-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В преддверии Международного женского дня в России ожидается традиционный рост стоимости цветов. В этом году рост будет ощутимым: цены могут взлететь более чем на треть, считает Юлия Чарышкина, директор тепличного комплекса, занимающегося выращиванием цветов.

Она уточнила, что традиционно перед праздником цены повышаются примерно на 20%, но в этом году на рынке цветов ожидают «невиданный ажиотаж».

Такого года не было вообще в принципе никогда, и мы не можем до конца понимать, каков будет итоговый результат. Но я подразумеваю, что на 35% цена точно вырастет, — сказала Чарышкина в эфире радиостанции Business FM.

При этом представители магазинов по продаже цветов отметили, что цветы уже начали дорожать. Среди факторов, влияющих на ценообразование, представители отрасли называют желание производителей отбить часть понесенных в период пандемии издержек, а также сложности с перемещением товаров из-за закрытых границ.

Цветы в Россию выращивают не только в России. Большая их часть ввозится из-за рубежа, в основном через Белоруссию, которая является их основным поставщиком в РФ. Чаще всего это реэкспорт из Нидерландов. Через белорусскую территорию этот деликатный товар поставлять выгодно, так как в республике нет НДС на ввоз цветов.

Ранее, как писал NEWS.ru, в пресс-службе Федеральной таможенной службы заявили, что сообщения о нехватке цветов перед весенними праздниками не соответствуют действительности, а на таможне нет никаких задержек. Поводом для комментария стали сообщения в СМИ о том, что перед 8 Марта в России букет цветов может стать дефицитом и вместо того, чтобы потратить от 700 до 1000 рублей, мужчинам придётся выложить 1500, а то и 2000 рублей.