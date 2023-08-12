В России запустили производство новой версии дрона-камикадзе «Овод»

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В России в рамках мелкосерийного производства начали выпускать вторую версию FPV-дрона-камикадзе «Овод», сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проектной группы-производителя Андрея Иванова. Беспилотник оборудован преобразованной электронной начинкой, инновационной винтомоторной группой, а также некоторыми деталями, которые пока не называются.

Разработано и запущено в мелкосерийное производство беспилотное воздушное судно «Овод» версии 2.0, — сказал Иванов.

Он добавил, что основным устройством для работы остается первая модификация «Овод». Иванов объяснил это тем, что дрон был разработан максимально тщательным образом для применения «прямо с коробки». Разработчик отметил, что в комплекте поставки шло все необходимое, чтобы уменьшить время на развертывание, снаряжение и применение.

Дрон «Овод» работает по принципу First Person View, то есть «вид от первого лица» — оператор беспилотника может в режиме реального времени видеть изображение с камеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков. Стоимость БПЛА первой модификации составляет около 40 тысяч рублей, второй — около 65 тысяч.

Российские военные ранее нанесли удар по тыловому складу боеприпасов ВСУ на Авдеевском направлении с применением дрона-камикадзе «Овод». Солдаты работали через ретранслятор на дальней дистанции. В результате атаки цель была поражена. Кроме того, военнослужащие ВС РФ нанесли удар по украинскому зенитно-ракетному комплексу «Оса» с помощью дрона «Ланцет». В машине вспыхнул боекомплект, в результате чего она была уничтожена.