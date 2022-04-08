Россиян предупредили о продукции Kinder с сальмонеллой

Роспотребнадзор предупредил россиян о возможном нахождении в обороте продукции Kinder с сальмонеллой, сообщила пресс-служба ведомства. Сейчас сотрудники Роспотребнадзора принимают меры, чтобы выявить и изъять опасную продукцию из оборота.

В международные системы поступила информация о том, что в оборот мог попасть Kinder с сальмонеллой, — говорится в сообщении в Telegram.

Ведомство также опубликовало список продукции Kinder, в которой может быть бактерия. Это Kinder happy moments, Kinder circus, Kinder mix, Kinder uovo maxi, schokobons, Mix cross cat kinder, Happy snack.

Накануне стало известно, что итальянский производитель кондитерских изделий Ferrero решил отозвать «Киндер-сюрпризы» и другие шоколадные изделия линейки Kinder из Великобритании, Франции, Германии, Швеции, Чехии, а также из Австралии и Сингапура. Это решение связано с подозрением насчёт наличия в продуктах сальмонелл — бактерий, являющихся возбудителями сальмонеллёза и других кишечных инфекций.

Ранее управление по санитарному надзору США обнародовало перечень потенциально смертельно опасных продуктов, ежедневно употребляемых людьми в пищу. В «убойный список» попали яйца, грибы, брокколи, кофе, тунец, арахис, устрицы, сосиски. Например, яйца, если их неправильно приготовить, могут являться источником заболевания, вызываемого бактерией сальмонеллой.